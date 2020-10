Orrore in famiglia a Foggia: marito violento abusa sessualmente della moglie, picchia lei e le figlie femmine

Ancora un episodio di violenza in famiglia. Nel pomeriggio di martedì scorso gli agenti della squadra mobile di Foggia, a seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, nei confronti di un uomo di anni 42 per i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli e del reato di violenza sessuale nei confronti della propria moglie.

In particolare, l’attività di indagine espletata ha evidenziato un quadro chiaro ed omogeneo nel quale la donna descriveva con dovizia di particolari la quotidianità della sua vita trascorsa con un uomo violento, aggressivo e dispotico.

Agli agenti la moglie ha raccontato delle condotte violente, offensiva e umilianti perpetrate dall’indagato sin dai primi mesi di matrimonio. Alle aggressioni fisiche si accompagnavano sovente quelle verbali e ingiurie di ogni tipo, il tutto anche in presenza dei figli e dei suoceri i quali spesso minimizzavano.

Vittime della violenza, una volta cresciuti, sono stati anche i figli, spesso picchiati con violenza e per futili motivi. In particolare, le figlie femmine erano destinatarie di offese volgari, specie quando indossavano abiti, a suo dire, non adatti, o si truccavano un po’.

La donna ha anche raccontato dei rapporti sessuali pretesi dall’uomo contro la volontà della moglie, la quale spesso si trovava costretta a concedersi per evitare sceneggiate alle quali avrebbero potuto assistere i figli. In una circostanza l’uomo ha abusato di lei pretendendo un rapporto con la forza.