Istigazione a delinquere e diffamazione, video su tik tok incastrano 41enne: arrestato

Tra i 17 arrestati della nuova operazione anticrimine 'Alto Impatto' che ha visto impegnati circa centro operatori delle forze dell’ordine, che hanno setacciato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali, c'è anche un uomo di 41 anni di Foggia che aveva pubblicato video su tik tok in cui si è reso protagonista di istigazione a delinquere e diffamazione. Per questo motivo è saltato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Le condotte sul note social network, infatti, hanno violato le prescrizioni imposte per il suo status. Per l’uomo, quindi, è scattato l’arresto da parte degli agenti della squadra mobile.