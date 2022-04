Gravi accuse e offese su Tik Tok: arrestato 41enne

Sta facendo il giro del web il video pubblicato su tik tok qualche settimana fa da un foggiano che denunciava il presunto caso di un detenuto del carcere di Foggia colpito da ictus, che stando alla sua versione, il giorno prima del tragico evento avrebbe riferito ai sanitari dell’istituto penitenziario di avere difficoltà a parlare. Sempre secondo l’uomo, sarebbe stato però rimandato in cella. Responsabilità presunte, su un caso presunto, non riscontrate.

Le prescrizioni precedentemente imposte violate tramite social - evidentemente accompagnate da gravi offese ed accuse - “Avete rovinato la vita di un uomo che avreste potuto salvare. E invece deve rimanere cosi, cercare di fare una terapia, fisioterapia, logopedia…”, gli sono costate l’arresto da parte della squadra mobile nell'ambito dell'operazione 'Alto Impatto'.

Il 41enne si è reso protagonista di istigazione a delinquere e diffamazione, motivi, questi, per i quali era saltato l’affidamento in prova ai servizi sociali. Nel video l’uomo aveva rivolto frasi offensive all’indirizzo dell’istituto penitenziario, richiamando l’attenzione del ministro Cartabia. In ultimo aveva invitato gli utenti del social network a condividere il video.