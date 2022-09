Scappa e si nasconde in un appartamento di via Lucera: arrestato 42enne condannato per 'Decimazione'

Blitz in un appartamento di via Lucera, carabinieri stanano un soggetto già condannato nel processo ?Decimazione?. L?uomo è fuggito da Chieti, dove era ristretto al domiciliari per reati di droga.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, a seguito di un imponente blitz eseguito in un appartamento di via Lucera, a Foggia, hanno rintracciato ed arrestato per evasione un 42enne foggiano, evaso alcuni giorni prima da Chieti, dove stava scontando in regime degli arresti domiciliari tale misura cautelare derivante da un suo precedente arresto per droga, ed anche per l'indagine antimafia ?Decimazione?, dove in primo grado era stato già condannato dal Tribunale di Foggia.

Gli investigatori dell'Arma, a seguito di una mirata attività info­ investigativa, individuato il nascondiglio dove si era nascosto l'evaso, hanno fatto irruzione in un immobile in uso a terzi, la cui posizione è parimenti al vaglio della magistratura foggiana.

A seguito del relativo arresto, il pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia ha disposto nei suoi riguardi la misura cautelare del carcere, in attesa della relativa convalida davanti al gip competente.