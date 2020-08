Arrestato spacciatore recidivo, blitz della polizia lo incastra con 200 grammi di droga sotto il letto

Arrestato spacciatore recidivo, blitz della polizia lo incastra con quasi 200 grammi tra hashish e marijuana sotto il letto. E’ accaduto a Foggia, lo scorso 5 agosto, quando gli agenti della squadra mobile dauna hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 50enne del posto.

In particolare, a seguito delle operazioni di perquisizione, nella camera da letto dell’uomo, sono stati rinvenuti circa 108 grammi di hashish (di cui 98 concentrati in un pezzo integrale, e grammi 9,8 ripartiti in dosi per la vendita al dettaglio), nonché 98 grammi di marijuana contenuti in una busta in cellophane. Sempre nella camera da letto dell’uomo, inoltre, è stato recuperato un cutter intriso dei residui del taglio dell’hashish.

La perquisizione è stata estesa in una cantina di pertinenza dell’abitazione, di cui l’arrestato aveva la disponibilità delle relative chiavi: al suo interno è stato rinvenuto un bilancino di precisione. Infine, il personale ha rinvenuto, in uno spazio presente lungo la parete perpendicolare alla porta della cantina, altri grammi 17,8 di sostanza stupefacente di tipo marijuana, anche questi ripartiti in dosi.

Già nel 2009 e nel 2013 l’uomo era stato arrestato per gli stessi reati. Nonostante la recente scarcerazione ed il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali terminato nel 2015, però, il 50enne è tornato attivo sulle piazze di spaccio foggiane. "Il risultato conseguito - spiegano dalla questura - si inserisce nella cornice dei cadenzati dispositivi interforze programmati dalla polizia e che, proprio nell’ultimo periodo, si erano concentrati nella zona ricadente fra i quartieri Cep-Macchia Gialla- San Lorenzo, ovverosia nella zona dove si è sviluppata l’operazione della squadra mobile”.