Insospettabile sorpreso con 120 grammi di cocaina e 15mila euro in cassaforte: arrestato

Accade a Foggia, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un incensurato del posto, classe 1998. Lo stupefacente era stato in parte trattato per ricavarne 79 dosi singole, mentre 80 grammi erano ancora 'in pietra'. Droga e denaro sono stati sequestrati