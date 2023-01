Violento litigio in via San Lorenzo: carabiniere ferito per sedare la rissa

Attimi di panico in via San Lorenzo, a Foggia, dove due persone in evidente stato di alterazione si sono affrontare in strada dopo un violento litigio. Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri e solo l?intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Protagonisti della violenza azzuffata - pare a mani nude, quindi senza ausilio di armi proprie o improprie - sono stati due uomini originari del Marocco; entrambi sono stati con fatica bloccati dai carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, e accompagnati in caserma: la loro posizione è al vaglio dell?autorità giudiziaria.

L'ipotesi di reato da contestare potrebbe essere resistenza a pubblico ufficiale. Nel caos generale, uno dei militari intervenuti ha riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in pochi giorni.