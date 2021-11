29enne sfuggito all'arresto tradito dal troppo amore: catturato in via Oberty mentre usciva dall'appartamento della fidanzata

Doveva scontare una pena di oltre 3 anni di reclusione, ma era riuscito a far perdere le sue tracce. Così fino a qualche giorno fa, quando i carabinieri lo hanno rintracciato in via Oberty, alla periferia di Foggia, dove vive la sua fidanzata.

In manette, quindi, è finito un 29enne del posto, nei confronti del quale la procura dauna aveva emesso un ordine per la carcerazione per l’espiazione di una pena complessiva di 3 anni, 1 mese e 11 giorni di reclusione, con una pena pecuniaria accessoria di 4000 euro, poiché responsabile dei reati di furto aggravato, detenzione di armi e materiali esplodenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, commessi in Foggia e Provincia tra il 2010 ed il 2019.

L’arresto è stato operato dai carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foggia. L’uomo risultava irreperibile dal momento dell’emissione del provvedimento, ma i carabinieri, grazie ad una non comune conoscenza del territorio e del 29enne, si sono messi immediatamente alla ricerca dello stesso riuscendo ad intercettarlo in via Oberty subito dopo che lo stesso era uscito da casa della propria fidanzata.

Immediatamente arrestato l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Foggia, per l’espiazione della suddetta pena detentiva.