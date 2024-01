Arrestato il rapinatore di 'Simone Tessuti': fingendosi cliente, aveva aggredito la titolare per soli 100 euro

E' stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere il 50enne sottoposto alle indagini preliminari in relazione alla rapina avvenuta in piazza Cesare Battisti a Foggia il 19 ottobre del 2023.

Quel giorno, poco prima dell'orario di chiusura, un soggetto con il volto parzialmente travisato era entrato all'interno del punto vendita 'Simone Tessuti' fingendosi un normale cliente, salvo poi minacciare la titolare di consegnargli l'incasso della giornata.

Non è stato chiarito se l'uomo fosse armato e se ad attenderlo all'esterno vi fosse un complice. Una volta dentro, il malvivente aveva manifestato un finto interesse per la merce esposta, ma quando la titolare dell'attività è rimasta sola, l'uomo è passato all'azione.

Dopo essersi impossessato del telefono cellulare della vittima, al rifiuto della donna di cedere alle sue richieste, si è scagliato contro di lei comprimendole un braccio. A quel punto, evidentemente impaurita e dolorante, l'esercente gli ha consegnato circa 100 euro.

L’immediato intervento dei poliziotti della 'Squadra Volanti', su segnalazione al numero di emergenza 113, ha consentito l’acquisizione immediata di spunti investigativi che, prontamente sviluppati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso di identificare il 50enne e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Anche in questo caso, le immagini dei sistemi di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per agevolare la ricostruzione dell’accaduto. "Prima o poi doveva succedere", aveva spiegato sconfortata la vittima dal proprio profilo Fb, premurandosi di avvisare amici e conoscenti: "Tranquilli, sto bene".