Coltivava marijuana accanto al pollaio: sequestrati 5 kg di foglie e infiorescenze, arrestato 57enne foggiano

Coltivava piante di marijuana accanto al pollaio. Ma l’uomo, 57enne foggiano dal ‘pollice verde’ illagale, è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri.

Accade a Foggia, precisamente in via Bari, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è finito nella rete dei controlli dei carabinieri, finalizzati a contrastare la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività è stata messa a segno giovedì scorso, all’alba, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Foggia, coadiuvati da personale della Compagnia Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”.

Nel corso dell’attività, sono state rinvenute diverse piante di cannabis in prossimità della propria abitazione, irrigate tramite un apposito sistema di irrigazione e abilmente occultate dietro un pollaio gestito dal 57enne. Dalle piante sono state ricavate circa 5 kg tra foglie ed infiorescenze che, sottoposte ad analisi tecnica presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma, sarebbero state in grado di produrre circa 4560 dosi droganti da immettere successivamente nelle diverse piazze di spaccio del capoluogo dauno.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti residui di marijuana all’interno di alcuni barattoli, oltre a materiale idoneo per la suddivisione e il confezionamento della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione sul quale sono state rinvenute tracce di hashish e cocaina. Per il 57enne sono scattate le manette ed, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, lo stesso è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 57enne la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa dalla propria.