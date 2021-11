Inseguimento da film, forzano posto di blocco e seminano il panico tra semafori rossi e strade contromano: la folle fuga, l'incidente e l'arresto

Si aggiravano con fare sospetto a bordo di una Fiat Stilo per le strade di Foggia. L'atteggiamento di un 17enne e di un 19enne non è sfuggito ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Infatti, in via Fuiani, il sospetto che potessero nascondere qualcosa o avere il veicolo non in regola, ha spinto i militari dell'Arma ad intimare l'alt ai due giovani con paletta e segnali luminosi.

Alla vista della gazzella del 112 il conducente ha premuto il piede sull'acceleratore. Ne è scaturito un inseguimento pericoloso per le manovre dell'auto in fuga. Per sfuggire alla cattura il ragazzo alla guida ha percorso strade contromano e attraversato incroci senza guardare, fino a quando l'auto è finita contro uno dei semafori, attraversati anche con il rosso.

La fuga è proseguita a piedi. Proprio quando i due pensavano di averla fatta franca, sono stati invece raggiunti, bloccati e condotti presso gli uffici del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foggia.

Da successivi accertamenti è emerso che entrambi fossero già noti alle forze dell'ordine e che il conducente fosse sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita e della copertura assicurativa dell’auto.

Il 19enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Come disposto dalla locale Procura della Repubblica è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani. Inoltre il medesimo è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente con reiterazione infra-biennale.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 19enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la locale stazione carabinieri e l’obbligo della permanenza notturna in casa.

Il 17enne, autore del reato in concorso, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari ed affidato ai genitori.