Inseguimento da film, colpo al bar della Statale 16 e fuga a folle velocità su un'auto rubata: arrestato 23enne, scappa il complice

Tentano il furto in un bar di una stazione di servizio sulla Statale 16 ma l’allarme e il nebbiogeno rovinano i loro piani.

È quanto accaduto qualche giorno fa a due soggetti che a bordo di una Fiat Panda bianca senza paraurti e targa posteriore, hanno fatto accesso in una stazione di servizio con il volto travisato, dove con una tronchese e una sedia hanno tentato di sfondare la porta di ingresso del bar.

Contattati dal proprietario dell'attività commerciale, si è rivelata fondamentale l’attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Carapelle incentrata principalmente sulla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza che ha permesso di ricostruire i fatti oggetto d’indagine.

I carabinieri, in base ai primi elementi raccolti, si sono messi subito alle ricerche dell''auto intercettata poco dopo lungo la complanare alla periferia di Carapelle. Nonostante l’utilizzo dei segnali sonori e luminosi, i malfattori hanno continuato la marcia innescando una fuga con contestuale inseguimento durato per diversi chilometri fino a Borgo Mezzanone, dove hanno abbandonato il mezzo per proseguire la fuga a piedi nelle campagne adiacenti.

Dopo una breve colluttazione i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare uno dei due malfattori, un 23enne foggiano di origine macedone già noto alle forze dell’ordine.

Contestualmente è stato accertato che l’auto usata per perpetrare il furto era stata rubata a Foggia lo scorso luglio. Nel corso della perquisizione veicolare i carabinieri hanno rinvenuto un sacco nero contenente una grossa tronchese oltre a circa 100 pacchetti di sigari e 300 pacchetti di cartine utilizzate per il confezionamento delle sigarette – verosimilmente refurtiva di qualche altro precedente “colpo” messo a segno dai fuggiaschi - tutto sottoposto a sequestro penale unitamente all’autovettura usata per la fuga.

Gli indumenti indossati dal ragazzo al momento dell’arresto erano gli stessi di quelli utilizzati durante il colpo. Arrestato per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia, come disposto dalla locale Procura della Repubblica.

L’Autorità Giudiziaria, nel corso dell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto disponendo per il 23enne la misura della custodia cautelare in carcere.