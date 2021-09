Fuga choc tra le vie di Foggia: 32enne forza l'alt dei carabinieri, sperona la 'gazzella' e contromano semina il panico tra auto e passanti

E' successo a Foggia, al Villaggio Artigiani. Per il 32enne non c’è stato scampo: è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Per fortuna i militari dell’Arma non hanno riportato ferite né hanno avuto necessità di assistenza da parte dei sanitari del 118

Pomeriggio ad alta tensione venerdì scorso per le strade cittadine della citta di Foggia. I militari dell’Arma infatti, nel corso dell’espletamento di un posto di controllo in zona Villaggio Artigiani, hanno intimato l’alt ad una Fiat Punto nera sospetta.

Immediatamente il conducente dell’autovettura ha tentato di darsi alla fuga eludendo il controllo da parte della ‘gazzella’ del 112 che, senza indugio, si è messa subito all’inseguimento del fuggiasco per le strade del capoluogo dauno.

Lungo la corsa, lo stesso più volte ha percorso strade contromano con perdita del controllo del mezzo e, con manovre repentine, ha speronato l’auto sulla quale viaggiava l’equipaggio del pronto intervento fino a raggiungere la propria abitazione dove lo stesso è stato rintracciato, identificato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è risultato essere un 32enne foggiano con precedenti di polizia nonché sprovvisto di patente di guida e certificato assicurativo. L’autovettura non è risultata essere oggetto di furto.

Per il 32enne non c’è stato scampo e, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di sabato scorso.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 32enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la locale Stazione Carabinieri nonché dell’obbligo di dimora nel Comune di Foggia con permanenza notturna in casa. Per fortuna i militari dell’Arma non hanno riportato ferite né hanno avuto necessità di alcun tipo di assistenza da parte dei sanitari del 118.