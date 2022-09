Spedisce pacco a un detenuto con 40 dosi di hashish: scoperta e arrestata giovane madre incensurata

Spedisce un pacco ad un detenuto, dentro ci sono 40 dosi di hashish: arrestata 24enne incensurata. Svolta nell’inchiesta giudiziaria coordinata dalla Procura dauna: questa mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo di Foggia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di una 24enne di Foggia incensurata, tra l’altro madre di bambini piccoli.

In particolare, gli investigatori dell’Arma l’hanno arrestata in quanto ritenuta la mittente di un pacco contenente della sostanza stupefacente destinata ad un detenuto ristretto presso la casa circondariale di Foggia.

La donna, spacciandosi per una familiare del compagno di cella del detenuto effettivamente beneficiario del pacco, nel dicembre 2021, avrebbe spedito un pacco da un’agenzia di spedizioni di Foggia, al cui interno vi erano alcuni grammi di hashish, per circa 40 dosi complessive, come difatti stabilito analiticamente dal Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti dell’Arma, dopo il relativo sequestro.

Sono stati gli accertamenti eseguiti presso l’agenzia di spedizione, come anche quelli effettuati nel carcere di Foggia, a consentire ai carabinieri, con la collaborazione altresì della stessa polizia penitenziaria, di identificare la responsabile della condotta illecita, che risponderà di detenzione e spaccio aggravato di sostanze stupefacenti nonché di sostituzione di persona. Nei prossimi giorni la donna sarà sottoposta ad interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Foggia.

Già nei mesi scorsi, in più circostanze, l’ultima in ordine di tempo quella riguardante l’arresto a Bari di tre fratelli gemelli, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, coordinati sempre dalla Magistratura inquirente foggiana, avevano eseguito altri analoghi provvedimenti restrittivi, nei riguardi tra l’altro sempre di persone incensurate, per simili attività illegali di spedizione ed introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del carcere cittadino.

Fenomeno delittuoso, questo, molto pericoloso ed insidioso ai danni di un’Istituzione sensibile della città.