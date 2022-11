Passeggia con la moglie in centro, ragazzo gli strappa con violenza la catenina d'oro e scappa: arrestato

Strappa la catenina d’oro dal collo di un uomo, che è a passeggio con la moglie. Telecamere incastrano 21enne foggiano, arrestato dalla polizia per il reato di furto con strappo. Il fatto risale allo scorso 3 settembre, in pieno centro cittadino.

L’arresto è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. L’attività d’indagine, svolta dagli investigatori della squadra mobile, ha permesso di fare emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza presenti nel luogo dell’evento (le immagini video del furto).

Secondo quanto accertato, quindi, la sera del 3 settembre, il giovane, già noto per i suoi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, avrebbe afferrato la catenina con medaglietta in oro di un uomo, che passeggiava tranquillamente con la moglie, strappandola con violenza, per poi darsi alla fuga. Il 21enne è ora in carcere. In corso ulteriori indagini per verificare eventuali responsabilità del giovane rispetto ad altri episodi simili avvenuti in città.