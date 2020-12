Colpo in banca: presa la banda, c'è un 31enne di Foggia

C'è anche un foggiano nella trio che, la notte del 22 dicembre, ha messo a segno un colpo da 15mila euro al bancomat della filiale della Banca d'Alba, di via Torino a Settimo Torinese. La fuga dei tre è durata pochissimo, ma il bottino è stato ancora recuperato, essendo stato nascosto prima degli arresti.

Come riporta TorinoToday.it, la squadra mobile della questura ha individuato tre persone, tutte italiane, in via Cena, poco distante dal luogo dell'accaduto: si tratta di un 31enne della provincia di Foggia, un 38enne della zona delle Vallette a Torino e di una 28enne di Settimo Torinese, residente a pochi passi dalla banca; quest'ultima avrebbe eseguito i sopralluoghi e avrebbe messo a disposizione la sua abitazione come base logistica. Un'altra donna, italiana di 32 anni, è stata denunciata a piede libero per avere accompagnato i tre poco prima del colpo, a cui però non ha preso parte materialmente.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver effettuato insieme il sopralluogo fuori dalla banca, i quattro avrebbero rubato un’autovettura parcheggiata in strada. Poi il commando si sarebbe diviso: mentre le due ragazze raggiungevano l’abitazione in attesa dei complici, i due uomini si dirigevano con l’auto verso il bancomat facendolo esplodere con un apposito congegno che consente di non macchiare le banconote. Il boato ha svegliato numerosi residenti.

Successivamente, i due malviventi si sarebbero allontatati e avrebbero abbandonato il veicolo rubato, recandosi a piedi nell’abitazione della complice; nel tragitto avrebbero nascosto sotto un'auto parcheggiata gli arnesi da scasso e alcuni candelotti di polvere da sparo non utilizzati (il tutto è stato successivamente trovato dai poliziotti). Una volta entrati nell'appartamento, è scattato il blitz degli agenti che li stavano pedinando. Uno dei due uomini ha cercato di scappare da un balcone, ma è stato bloccato da altri agenti posizionati in strada mentre era appeso alla grondaia del palazzo.