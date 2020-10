Sorpreso acquattato vicino un'auto, carabinieri sventano furto in via Dogana dei Sali: nei guai 49enne

Acquattato vicino ad un’auto in sosta, in via Dogana dei Sali, a Foggia, stava aspettando il momento propizio per forzare la portiera con arnesi per lo scasso in mano.

Ma l'uomo - 49enne foggiano, già noto alle forze di polizia per precedenti per reati contro il patrimonio- non è passato inosservato ai carabinieri del pronto intervento, che lo hanno colto in flagrante. Inutile il tentativo di fuga: è stato prontamente immobilizzato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Foggia.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di vari arnesi per lo scasso. Soddisfatto il proprietario dell’auto che, nello sporgere denuncia, ha ringraziato i militari per aver sventato il furto della propria autovettura.

L’arresto eseguito è frutto di in un contesto di intensificazione dei controlli su strada tesi a contrastare nello specifico i reati di natura predatoria organizzati dal Comando provinciale dei carabinieri di Foggia. Nel corso dei servizi già eseguiti, sono stati arresti due minori che avevano rubato un’auto in via Motta della Regina e si menziona l’inseguimento avvenuto ad Orta Nova dove, per tallonare un autore di furto d’auto, l’auto dei carabinieri era stata coinvolta in un sinistro stradale.

Il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida dell’arresto, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha applicato l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Foggia.