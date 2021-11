Foggia, arrestato figlio violento: minaccia di morte la madre con un coltello e la ferisce percuotendola con una scarpa

Una settimana fa, il 18 novembre, gli agenti della squadra mobile di Foggia, a seguito di attività investigativa diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, nei confronti di un giovane foggiano gravemente indiziato dei reati di maltrattamento ed estorsione nei confronti della madre.

Ingiurie, offese, vessazioni e continue richieste di denaro che poi destinava all'acquisto di stupefacenti, con la minaccia che in caso di rifiuto l'avrebbe aggredita o distrutto casa. Sono solo alcuni comportamenti compiuti dal giovane nei confronti della vittima. In alcune circostanze aveva lanciato le sedie, preso a pugni e danneggiato una scarpiera e divelto le ante degli armadi.

La donna viveva nel terrore. Il figlio l'aveva anche minacciata di morte se non le avesse dato il denaro, puntandole contro un coltello. Nel mese di giugno, dopo aver preteso invano la consegna di una somma di denaro ed averle sottratto il cellulare, aveva preso a calci e lanciato la poltrona contro il termosifone, minacciandola che avrebbe fatto lo stesso con i famigliari. In una occasione l'aveva colpita con una scarpa provocandole un ematoma alla coscia con prognosi di venti giorni di guarigione.

Tra le altre cose, l'indagato era solito disturbare la madre anche in di notte, quando rientrava in casa sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti, assumendo condotte aggressive e costringendo la vittima ad attenderlo sveglia per controllarlo. Anche ai familiari sottraeva quotidianamente denaro, oggetti di valore ed indumenti personali che rivendeva per acquistare lo stupefacente, così da costringere la madre a tenere nascosti denaro e gli oggetti valore