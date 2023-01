Nascondeva hashish e cocaina nel garage: arrestato 41enne, nell'agenda la contabilità degli affari

Nascondeva hashish e cocaina nel box e per questo è stato arrestato dalla polizia. Questa mattina, l’uomo, 41enne già noto alle forze dell’ordine, è comparso davanti al gip per la convalida del fermo e, come riporta Ansa, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La decisione del giudice arriverà nelle prossime ore.

Nel dettaglio, l'uomo era stato trovato in possesso di 3 kg e 800 gr di hashish e 200 gr di cocaina, nonché di un quadernino sul quale appuntava, probabilmente, la contabilità dello spaccio. Proprio il ritrovamento dell’agendina, durante un controllo in città, ha fatto scattare la perquisizione, che ha portato poi al sequestro dello stupefacente e all’arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma, ovvero una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa.