I 'Falchi' incastrano insospettabile: nella cantina nascondeva un 'tesoretto' di 20 kg di droga e una bomba-carta da 400 grammi

Un 'tesoretto' di stupefacente nascosto in cantina. E' quanto scoperto dai 'Falchi' della squadra mobile di Foggia, nelle disponibilità di un 39enne incensurato del posto, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dall’ingente quantitativo.

L'attività risale allo scorso giovedì 17 settembre, quando gli agenti - nell’ambito di attività investigativa volta al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti - hanno messo a segno una serie di perquisizioni domiciliari, estese a box riconducibili a soggetti diversi dai formali intestatari.

In uno di questi locali, è stata recuperata una scatola di cartone, accuratamente celata sotto alcune masserizie, contenente 200 pani di hashish, da 100 grammi l’uno, per un peso complessivo di 20 kg di sostanza stupefacente, che sarebbero valsi al dettaglio circa 100mila euro.

L’accurata perquisizione ha permesso inoltre di recuperare nel medesimo box un manufatto esplosivo artigianale, non classificato e non omologato, del tipo 'bomba carta' o 'colpo scuro', negli effetti detonante, contenente una miscela esplodente a base di perclorato di potassio e alluminio, del peso lordo complessivo di 400 gr circa. Per questi motivi, il 39enne è stato arrestato e associato al carcere di Foggia.