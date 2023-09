Si scaglia contro gli agenti per evitare il controllo, in casa nascondeva droga e 72mila euro in contanti: arrestato

È accusato dei reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente il giovane 30enne arrestato dalla Polizia di Stato di Foggia. L'arresto è avvenuto durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Nello specifico, mentre il personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia stava per procedere al controllo di un soggetto, l'uomo, alla vista dei poliziotti, si è dato a una precipitosa fuga terminata per l'intervento di un'altra pattuglia della Squadra Mobile. Non avendo altre vie di fuga per eludere il controllo, il 30enne si è scagliato con violenza contro gli operatori, minacciandoli gravemente e opponendo loro resistenza.

Una volta sedata l'intemperanza, e dato inizio alla perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nel marsupio dell'uomo 13 grammi di hashish già diviso in 10 dosi confezionate e conservate con modalità tali da far desumere la successiva vendita a terzi. Visti gli esiti della perquisizione, gli agenti hanno esteso il controllo anche alla abitazione dell'uomo, all'interno della quale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, nonché del materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e ben 72450 euro in contanti.

L'uomo è stato dunque dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato associato presso il carcere di Foggia. Nel corso dell'udienza, il Gip ha convalidato l'arresto disponendo l'applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari.