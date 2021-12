Il 'picchiatore' di Piazza Mercato accusato di altri 16 crimini: furti di auto e negli appartamenti, tentata estorsione e ricettazione

Il 29 novembre scorso il personale della squadra mobile di Foggia ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere richiesta dalla locale procura nei confronti di un 19enne, al termine di una lunga sequela di delitti per il quale l’indagato è oggi gravemente indiziato, ben sedici.

E' accusato di commesso diversi furti, consumati o tentati, principalmente di autovetture e all'interno di immobili privati; nonché di diversi episodi di ricettazione. In una occasione si era impossessato di un ciclomotore minacciando il legittimo proprietario e in un secondo momento aveva tentato di estorcere una somma dalla vittima per la restituzione del motorino, secondo il noto schema del 'Cavallo di ritorno'.

Nella valutazione delle esigenze cautelari il gip ha osservato che, a fronte dei numerosi reati contestati, l’indagato ha dimostrato: “spregiudicatezza ed esperienza" maturata "sul campo”, così come ha valorizzato il ristretto lasso temporale in cui si sono avvenuti gli episodi, compresa ’abitualità nella commissione di reati di natura predatoria i quali pare costituissero la sua principale, se non esclusiva fonte di sostentamento economico.

Al momento dell’esecuzione dell’odierna ordinanza si trovava già ristretto in carcere, in quanto, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari – misura eseguita sempre dalla squadra mobile su indagini coordinate dalla Procura in merito alle aggressioni a sfondo discriminatorio tra fino agosto e inizio settembre di quest’anno in piazza Mercato - era evaso.