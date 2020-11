Picchia la madre e la manda in ospedale, poi si prende la pensione della nonna: "Se chiami la polizia ammazzo tutti"

Minacce, ingiurie e violenze nei confronti della madre e della nonna. Un 38enne foggiano aveva creato un clima di terrore per le due donne, costantemente tenute sotto lo schiaffo delle minacce dell'uomo e delle sue continue richieste di denaro.

Nei suoi confronti, gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno eseguito la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, alla loro dimora e ai luoghi da loro frequentati. In particolare, l’indagato in più circostanze ha preso a calci e pugni i predetti familiari in quanto le stesse avevano rifiutato di dargli denaro che aveva loro richiesto.

Nell'episodio più grave, accaduto nello scorso mese di agosto, la madre veniva ricoverata presso l’ospedale e dichiarata guaribile in 10 giorni, per ferite al viso ed una perdita ematica dal naso.

In sede di denuncia, la donna ha dichiarato che il figlio faceva continue richieste di denaro, specie alla madre anziana, tanto da indurre quest’ultima a consegnargli tutta la sua pensione pari a 650 euro. Inoltre, l’indagato minacciava la propria madre dicendole che avrebbe ammazzato chiunque se avessero chiamato la polizia.

Nel corso dell’attività d’indagine, è emerso che l’indagato aveva strattonato la nonna, sfogandosi sul mobilio di casa in caso di contrarietà e che lo stesso era solito offendere la madre con volgarità ed aggredirla con calci e pugni quando la stessa si intrometteva per impedire alla madre di consegnare la propria carta bancomat per consentire al nipote di fare i prelievi che voleva, con la conseguenza di lasciare la famiglia senza soldi per vivere poiché lo stesso prelevava anche la somma che l’ex-marito le versava per il mantenimento.