Immagine di repertorio

Choc al quartiere Ferrovia: "sposti l'auto, non può stare qui", automobilista picchia agente della polizia locale

E' successo lo scorso sabato, a Foggia. Il responsabile dell'aggressione è stato individuato e arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e rimesso in libertà a seguito di convalida. Lesioni giudicate guaribili in 10 giorni di prognosi per il malcapitato