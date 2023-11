Arrestata finta assistente sociale: con una complice ha truffato coppia di anziani con figlio disabile

Si sono finte assistenti sociali e hanno truffato una coppia di anziani di Monte Sant'Angelo.

Le due donne, una arrestata dai carabinieri di Manfredonia e l'altra denunciata, si sarebbero presentate presso l'abitazione delle vittime alle quali avrebbero fatto credere di dover riscuotere una multa irrogata per la mancata presentazione ad alcune visite fiscali del figlio dei due anziani, affetto da disabilità.

Entrate in casa e approfittando della distrazione dei proprietari, sarebbero riuscite ad asportare da una borsa 500 euro in contanti, concordando con i due anziani un appuntamento per il giorno successivo per la riscossione di ulteriori contravvenzioni.

I Carabinieri, grazie alla denuncia presentata dalle vittime, che si erano insospettite per il comportamento assunto dalle due finte assistenti sociali, hanno eseguito il giorno successivo un articolato servizio di osservazione, pedinando una delle due indagate dal luogo dell’incontro convenuto presso un centro commerciale del luogo, fino all’abitazione dei due anziani.

La donna è stata bloccata immediatamente dopo essersi fatta consegnare una ulteriore somma di denaro. Indosso all’indagata, tratta in arresto in flagranza di reato dai carabinieri, sono stati rinvenuti, oltre ai soldi restituiti ai legittimi proprietari, anche un foglio manoscritto su cui erano state annotate le generalità e il recapito telefonico della vittima, la cifra da richiedere e il nome e cognome con i quali l’autrice del reato si sarebbe dovuta presentare.

L’arrestata è stata tradotta agli arresti domiciliari, mentre è stata deferita in stato di libertà la complice che avrebbe partecipato solo al primo episodio presso l’abitazione dei due anziani.