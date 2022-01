Anziano ferito da una fucilata al Rione Cappuccini: arrestato presunto autore

Arrestato il presunto autore del ferimento avvenuto la mattina della vigilia di capodanno, a Lucera. Ferito, da un colpo di arma da fuoco ad una coscia, un 70enne del posto.

Il fatto è successo intorno alle 11, nell’affollatissimo rione Cappuccini di Lucera, precisamente in via Volta, dove alcuni passanti hanno notato un anziano a terra, con una vistosa ferita agli arti inferiori. Immediato l’allarme lanciato ai carabinieri che hanno avviato le attività d’indagine, coadiuvati anche dai militari della Sezione investigazioni scientifiche per i necessari accertamenti tecnici.

Sebbene il fatto delittuoso si fosse verificato in pieno giorno ed in una via piuttosto trafficata, nessuno forniva agli investigatori indicazioni utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad individuare il responsabile. Ciononostante, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a raccogliere elementi indiziari a carico di un giovane lucerino, fermato nei pressi della villa comunale da una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile. Nel frattempo giungevano notizie rincuoranti sullo stato di salute della vittima.

Recuperata anche l’arma utilizzata dal giovane: si tratta di un fucile sovrapposto modificato, avente matricola abrasa. L’indagato si trova attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip all’esito dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri, sotto la direzione della Procura di Foggia, proseguono al fine di chiarire tutti i contorni e gli aspetti della vicenda.