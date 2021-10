Ai domiciliari, esce di casa per comprare le sigarette ma viene fermato dai poliziotti: "Nessun familiare poteva"

Evade dai domiciliari per comprare le sigarette. Accade a Cerignola, dove gli agenti del commissariato ofantino hanno sorpreso e arrestato un 49enne del posto con l’accusa di evasione.

In particolare, gli agenti, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre passeggiava per strada. Alla vista degli uomini in divisa, l’uomo si è giustificato dicendo di essersi allontanato dall’abitazione per acquistare le sigarette, in quanto nessun familiare poteva farlo.

Possibilità, questa, che gli è negata dalla misura degli arresti domiciliari, motivo per il quale è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito, quindi, il 49enne è stato associato al carcere di Foggia; in sede di udienza di convalida, lo stesso è stato riavviato agli arresti domiciliari.