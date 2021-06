Foggia, violenza e minacce per accaparrarsi il servizio di trasporto degenti in ospedale: arrestato uomo dei Moretti-Pellegrino-Lanza

Con violenza e minacce cerca di accaparrarsi il servizio di trasporto degenti da e per il Policlinico Riuniti. Finisce ai domiciliari uomo dei Moretti-Pellegrino-Lanza che, questa mattina, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, al termine delle indagini coordinate e dirette dalla locale Procura di foggia.

L'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari è stata emessa dal Tribunale del Riesame di Bari. In particolare, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura di Foggia avverso l’ordinanza emessa dal Gip di Foggia, il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il reato di estorsione commesso da un foggiano, classe 81’, ritenuto contiguo alla batteria dei Moretti Pellegrino Lanza, e con alcuni pregiudizi di polizia.

Il 40enne è ritenuto responsabile dei reati di lesioni, evasione ed estorsione aggravata, commessi nel dicembre 2019, in costanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai danni di una locale associazione di volontariato operante nel settore dei trasporti in ambulanza dei degenti.

L’attività investigativa ha evidenziato come il destinatario del provvedimento restrittivo, al fine di sostituirsi nell’attività di trasporto in ambulanza dei degenti ricoverati presso il locale nosocomio ed ottenere l’ingiusto profitto corrispondente al prezzo dei predetti trasporti, con più atti esecutivi consistiti in minacce e violenze nei confronti degli appartenenti della predetta onlus, abbia costretto quest’ultima a dimezzare il numero dei trasporti dei degenti.

Le ripetute minacce, sfociate anche in una vile aggressione ai danni del presidente dell’associazione di volontariato, hanno costretto l’associazione a rinunciare a metà dei trasporti da e per gli ospedali Riuniti a favore del 40enne, con inevitabile danno per l’intera comunità foggiana costretta a non poter usufruire gratuitamente di un servizio prezioso assicurato dall’associazione di volontariato presa di mira.