Viavai di persone sospette, finanzieri irrompono nel box di un incensurato: scoperto 'bazar' della droga

Un vero e proprio ‘bazar della droga’, dove erano stipati un kg di marijuana, uno di hashish e quasi 20 grammi di cocaina pura. E’ quanto scoperto e sequestrato dai finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico, durante un intervento a contrasto dello spaccio sostanze di stupefacenti.

In particolare, i finanzieri, nel corso delle attività di controllo economico del territorio, hanno rilevato un’anomala frequentazione di persone, alcune gravate da precedenti specifici in materia stupefacenti, in un box adibito anche ad abitazione da parte di un soggetto incensurato di San Nicandro Garganico.

A quel punto, i finanzieri - dopo aver condotto mirate attività di osservazione e riscontro - hanno deciso di procedere a perquisizione con l’ausilio delle unità cinofile della Compagnia di Manfredonia, individuando e sottoponendo a sequestro diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo occultati nel locale, il materiale utilizzato per il confezionamento, due bilancini di precisione e denaro contante per quasi 2mila euro, provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe consentito di confezionare circa 17mila dosi che, una volta immesse nelle piazze di spaccio, avrebbero reso circa 100mila euro.

Il responsabile è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Foggia, condotto presso la casa circondariale perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.