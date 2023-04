Viaggio stupefacente finisce con le manette ai polsi: 26enne alla guida incastrato dal suo nervosismo

Viaggiava a bordo di un’auto con un panetto di hashish di 100 grammi. Per questo motivo un 26enne è stato arrestato dai carabinieri di Lavello, che lo hanno fermato tra le province di Potenza e Foggia, sulla ex strada statale 529 in località Gaudiano.

La droga era ben occultata nel veicolo. Ciò nonostante, i militari dell’Arma sono riusciti ad individuarla, dopo essersi insospettiti per il suo nervosismo.

Arrestato quindi in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in carcere a Potenza. Nei suoi confronti è stata poi applicata la misura degli arresti domiciliari.