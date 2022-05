Incidente durante la fuga, lo scontro con l'auto dei carabinieri: trasportava droga

Attimi di paura - ieri 24 maggio- sulla sp 231 a Canosa di Puglia. I militari dell'Arma hanno arrestato un 51enne del posto protagonista di una rocambolesca fuga. Proveniente da Cerignola, trasportava in auto 71 grammi di cocaina (valore 20mila euro). L'uomo alla guida di una Mni Cooper, già noto alle forze dell'ordine, ha eluso l'alt di una delle due auto dei carabinieri impegnati nei controlli in due punti diversi della provinciale.

Riconosciuto dai militari dell'Arma, invece di rallentare, ha premuto ulteriormente il piede sull'acceleratore nel tentativo di eludere il controllo, ma qualche chilometro più in là, ha incrociato un'altra gazzella dei carabinieri. A quel punto si è fermato bruscamente e ha tentato di scappare in retromarcia, terminando però la sua corso contro la prima auto dei carabinieri, che nel frattempo si era posta al suo inseguimento.

Prontamente bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione, il 51enne è stato trovato in possesso di una busta in cellophane abilmente occultata all'interno degli slip contenente grammi 71,4 di cocaina pura. Per via del violento impatto, i veicoli hanno subito ingenti danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. L'uomo, classe 1971, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, è stato tradotto presso il carcere di Trani.