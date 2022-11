Sorpreso dalla polizia mentre nasconde un panetto di hashish in macchina: arrestato foggiano

Sorpreso dalla polizia mentre nasconde un panetto di hashish in macchina. A finire in manette, a Rimini, è stato un foggiano, arrestato dagli agenti della squadra mobile durante un controllo antidroga.

A tradirlo, come riporta RiminiToday, è stato il suo atteggiamento sospetto: l'uomo, infatti, era stato notato mentre, nel cuore della notte tra il 24 e il 25 novembre, armeggiava all'interno di una vettura con una torcia. Pensando potesse trattarsi di un ladro, il personale della Mobile lo ha bloccato ma ha fatto una scoperta 'stupefacente'.

Non si trattava, infatti, di un ladro ma di uno spacciatore che stava stivando la droga all'interno del veicolo. Vistosi nella rete, il foggiano non ha potuto far altro che consegnare il panetto da 100 grammi di hashish che stava nascondendo nell'abitacolo. Una successiva perquisizione nell'abitazione del pusher ha permesso di recuperare 835 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio, e 10 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi già confezionate e pronte per essere vendute. Il tutto è costato le manette all'uomo che sarà processato per direttissima.