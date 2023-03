Nascondeva mezzo chilo di hashish nella scatola delle scarpe: arrestato 31enne

Nascondeva mezzo chilo di hashish nella scatola delle scarpe. Ma il nascondiglio utilizzato da un 31enne di Cerignola è stato scoperto dagli agenti del commissariato ofantino, che lo hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L?arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.

In sede di udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Infine, a seguito di patteggiamento, il giovane è stato condannato alla pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione e al pagamento di 2.300 di multa emessa con il beneficio della sospensione condizionale della pena e, pertanto, rimesso in libertà.