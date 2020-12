Maxi carico di droga in un camion: alla guida un insospettabile di Cerignola, con lui arrestati tre cittadini albanesi

E’ proseguita in maniera incessante l’azione preventiva e repressiva posta in essere con i servizi straordinari di controllo del territorio interforze ad 'Alto Impatto' nel periodo dal 30 novembre al 6 dicembre 2020, in collaborazione con personale dei reparti prevenzione crimine di Bari e di San Severo, con personale della guardia di finanza e della polizia locale.

L’attività preventiva è consistita nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare 1103 persone e 664 veicoli, nonché di effettuare quindici perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75. Inoltre, sono state effettuate dodici perquisizioni domiciliari in abitazioni e garage della periferia.

E’ stato tratto in arresto, in esecuzione di decreto di fermo emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, a seguito di collaborazione del commissariato di Cerignola con la squadra mobile di Rimini un 51enne incensurato di Cerignola per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di marijuana ed hashish, in concorso con tre cittadini albanesi, tratti in arresto in flagranza di reato nella serata del 3 dicembre.

L'uomo, sorpreso alla guida del camion che trasportava l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, era riuscito a fuggire. In data odierna, la competente A.G. ha convalidato il fermo e si riservato la decisione in merito all’applicazione di misura cautelare.

In collaborazione con la polizia locale sono stati controllati e sanzionati otto commercianti abusivi nell'area mercatale ed è stato effettuato il sequestro, a carico di ignoti, di 38 paia di scarpe e di un cappellino, tutti con marchi contraffatti.

Il materiale veniva abbandonato da un commerciante abusivo che alla vista degli agenti si dava a precipitosa fuga.

Infine, sono stati controllati 4 autoparchi.