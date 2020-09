Sul bus tra i turisti, con un ‘tesoretto’ di droga nascosto in una scatola di scarpe: arrestato 'passeggero insospettabile'

L'arresto in flagranza al capolinea delle fermate di Cagnano Varano. In manette, per detenzione e cessione di marijuana e hashish, un rodiano 58enne con precedenti di polizia. Sequestrati mezzo kg di marijuana e 50 grammi di hashish