Spacciava droga nel parco comunale: arrestata 24enne

Nei guai una 24enne di San Severo, arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della vicina Termoli. Nel dettaglio, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i militari hanno sorpreso la giovane danna all’interno del parco comunale, mentre cedeva un involucro contenente una ‘cipollina’ di cocaina da un grammo ad un acquirente.

Immediata la perquisizione personale e domiciliare disposta dall’Arma, durante la quale sono stati trovati nella disponibilità della donna altri sette involucri contenenti nel complesso 14 grammi di eroina, 19 analoghi involucri contenenti 4 grammi di cocaina, un sacchetto in plastica contenente 4 grammi di hashish nonché 365 euro in banconote di vari tagli, verosimile provento di pregressa attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

La 24enne è stata arrestata (ai domiciliari) per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’udienza dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l’arresto è stato convalidato e alla donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di San Severo, dove la stessa risiede. A carico dell’acquirente invece è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Campobasso, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.