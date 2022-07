Ruba occhiali da sole e tenta di scappare aggredendo la titolare: arrestata

Entra in un negozio di ottica, infila un paio di occhiali da sole in borsa e tenta di fuggire col maltolto. Ma l’azione, seppure fulminea, di una 37enne di San Severo, non è passata inosservata al titolare dell’attività, che ha lanciato l’allarme.

E’ successo a Termoli, dove i carabinieri hanno individuato e arrestato la donna, resasi responsabile dei reati di lesioni personali e rapina impropria. Su chiamata al 112, infatti, i militari sono intervenuti tempestivamente nell’attività commerciale, fermando la donna mentre tentava di fuggire a piedi, rallentata dalla titolare dell’esercizio commerciale e da alcuni passanti. Nella circostanza è stato accertato che la 37enne fermata, entrata poco prima nel negozio in orario di apertura al pubblico, si era impossessata di un paio di occhiali da sole occultandoli nella borsa, uscendo quindi dall’attività commerciale inseguita dalla proprietaria.

Al fine di garantirsi la fuga, la stessa non ha esitato ad aggredire la titolare del negozio, fortunatamente senza provocarle gravi lesioni personali, prima che l’azione venisse interrotta dall’intervento dei passanti e dei militari. La vittima è stata visitata e medicata sul posto da personale del 118. La refurtiva, del valore di 250 euro, è stata prontamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre la 37enne è stata arrestata. Nel corso della successiva udienza, l’arresto è stato convalidato e a carico della donna è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.