Furto di derrate alimentari alla Caritas, recuperato il 'bottino': era nascosto nel sottoscala di un'abitazione

E' successo ad Apricena, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane con l'accusa di evasione e denunciato lo stesso per la ricettazione degli alimenti (valore 1000 euro) destinati a soggetti meno abbienti

Furto di derrate alimentari dai locali della Caritas, nel giro di poche ore i carabinieri recuperano il maltolto e fermano un giovane. E’ accaduto ad Apricena, dove la mattina del 22 aprile, il parroco della Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario aveva denunciato ai carabinieri che, nel corso della notte, ignoti si erano introdotti all’interno dei locali della Caritas asportando derrate alimentari del valore di oltre mille euro.

Gli alimenti asportati erano tutti a marchio Fead (fondo di aiuti europei agli indigenti) e quindi destinati a soggetti in difficoltà economiche. Poche ore dopo la denuncia, i militari - nel corso di un servizio di controllo del territorio – si sono imbattuti in un giovane del luogo, con precedenti specifici e già sottoposto agli arresti domiciliari, che in violazione della misura detentiva circolava a bordo di una bicicletta e che vista la pattuglia si dileguava tra le vie cittadine.

Il successivo controllo domiciliare ha poi consentito di appurare che il detenuto si trovava fuori dalla propria abitazione. Qui, gli operanti, insospettiti dall’atteggiamento della madre del ragazzo, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare rinvenendo, in un vano ricavato in un sottoscala, i generi alimentari sottratti quella stessa mattina dai locali della Caritas.

Pertanto, i carabinieri hanno arrestato il ragazzo per il reato di evasione e lo hanno denunciato per la ricettazione della refurtiva rinvenuta. Lo stesso, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Foggia, è stato ricondotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi lo scorso sabato; nei confronti dell’indagato è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari.