Reagisce male ad un controllo di polizia: fermato in Corso del Mezzogiorno si scaglia con violenza contro gli agenti

L'episodio è avvenuto ieri 3 aprile in corso del Mezzogiorno a Foggia. L'uomo è stato ammanettato e portato in questura dagli agenti di polizia intervenuti

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri in Corso del Mezzogiorno all'altezza del Mc Donald's quando un soggetto - fermato dalla polizia per un controllo - ha reagisto con violenza e e aggredito tre poliziotti, tra cui una donna.

Da informazioni in nostro possesso, pare che gli agenti gli avessero trovato della droga addosso, motivo per il quale lo avrebbero accompagnato in questura.

Il soggetto ha reagito però con violenza scagliandosi contro. Bloccato e ammanettato, è stato portato via a bordo di una volante