In auto con la droga di Pablo Escobar, arrestato corriere lucerino in transito sulla Foggia - Campobasso. L'attività è stata messa a segno dagli uomini della squadra mobile di Campobasso, lungo la Statale 645.

In particolare, gli agenti hanno individuato un’autovettura con una persona a bordo. che ha attratto la loro attenzione per l’andatura irregolare del veicolo (manovre brusche e sorpassi azzardati). Mentre gli agenti iniziavano a inseguire l’auto, il conducente del veicolo aumentava la velocità e continuava ad effettuare sorpassi pericolosi accodandosi, per non essere fermato, a pochissima distanza da mezzi pesanti che lo precedevano.

L'uomo è stato bloccato ed identificato all’entrata della città di Campobasso: si tratta di un pregiudicato di 56 anni, nato e residente a Lucera. Da un primo controllo, all’interno dell’auto i poliziotti hanno trovato un borsello contenente 30 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e numerose banconote, del taglio di 20 e 50 euro, per un totale complessivo di 5000 euro. Gli agenti hanno proceduto, pertanto, ad accompagnare l’uomo presso gli uffici della questura dove è stata effettuata una perquisizione più accurata dell’auto che, infatti, ha dato esito positivo: nel vano motore (nascosti talmente bene che è stato necessario smontare parti del motore stesso) vi era 1 kg di hashish in due buste, al cui interno vi erano 10 'panetti' di droga sigillati e su ognuno di questi vi era la scritta 'Pablo Escobar', con la foto del noto narcotrafficante colombiano.

Sia la droga (complessivamente 1033 grammi tra hashish, cocaina e marijuana), sia il denaro sono stati sequestrati. L’uomo è stato quindi arrestato per i reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Così come disposto dalla Procura di Campobasso, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.