Nascondono cocaina in casa, all'arrivo dei carabinieri provano a nasconderla sul balcone: arrestati uomo e donna

Coppia nascondeva cocaina in casa, giovane sorpreso con marijuana. E’ quanto accertato dai carabinieri a San Giovanni Rotondo, dove è scattato l’arresto per la coppia di quarantenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e la denuncia per il 25enne.

In particolare, i militari del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso di opportuni servizi di prevenzione e repressione di reati in genere - che in quest’ultimo periodo visti i recenti fatti delittuosi, quali incendi di autovetture ed altri mezzi, sono aumentati con l’ausilio di altre pattuglie provenienti dalla Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione di Vibo Valentia - in due distinte operazioni hanno eseguito delle perquisizioni presso l’abitazione degli arrestati e del denunciato.

Nel corso di tali operazioni, nell’abitazione della coppia, sono stati recuperati circa 17 grammi di cocaina divisa in più pezzi, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi, come alcune buste in cellophane trasparenti già tagliate a forma di cerchio ed un bilancino di precisione che avevano tentato di disfarsene, nascondendolo sul balcone.

Presso l’abitazione del giovane denunciato, invece, sono stati recuperati tre pezzetti di marijuana ed una fondina per pistola in uso alle forze di polizia. A seguito di tali rinvenimenti, è stata arrestata la coppia, denunciato un giovane e sequestrato tutto quanto rinvenuto. Le analisi qualificative e quantitative eseguite sulla droga sequestrata hanno confermato la natura della sostanza ed indicato che da quei quantitativi era possibile ricavare ben 72 dosi di cocaina.

Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Foggia e, a seguito dell’udienza dinanzi al Tribunale di Foggia, è stato convalidato l’arresto e solo per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre la donna è stata rimessa in libertà.