Costa caro il viaggio stupefacente di una coppia: dall'auto lo scambio droga-soldi ma non fanno i conti con i carabinieri

Un uomo di 42 anni e una donna di 46 sono stati arrestati dai carabinieri di Lavello in provincia di Potenza mentre consegnavano a un 22enne del posto cinque panetti di hashish per un totale di 500 grammi. L'arresto è stato compiuto in flagranza di reato nel ruone Verde Domus L'attività di spaccio è avvenuta dall'automobile parcheggiata con a bordo la coppia. Quando l'acquirente si è avvicinato per prelevare la busta con dentro la droga, i militari dell'Arma sono prontamente intervenuti. Ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spacio di sostanze stupefacenti in concorso. Addosso al ragazzo sono stati trovati 120 euro, che secondo gli investigatori sono il provento dell'attività di spaccio.