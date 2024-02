Favellato, gli interessi su Foggia dell'imprenditore dell'Orbitale: l'arresto e l'interessamento per il figlio del dirigente

Nelle carte dell'inchiesta sugli arresti di Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro ed ex senatore nato a Foggia, e di Claudio Favellato, si parla anche del capoluogo dauno (periodo febbraio-marzo 2023).

Favellato, l'imprenditore dell'Orbitale

L'imprenditore molisano, alcuni anni fa si aggiudicò il progetto da 30 milioni di euro dell'Orbitale urbana - il cui avvio dei lavori fu sottoscritto 6 anni fa nella sala Giunta di Palazzo di Città alla presenza dell'allora dirigente del settore, degli ex sindaco e assessore al ramo. Partirono il 7 febbraio del 2019.

La gara appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione del I lotto funzionale dell'Orbitale, fu al centro di una controversia sfociata nel ricorso di due imprese contro la decisione con cui l’allora amministrazione comunale guidata da Franco Landella, aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Ati Favellato Claudio Spa e Grz Costruzioni Srl. Ricorsi dichiarati inammissibili dal Tar Puglia.

Foggia nelle carte dell'inchiesta romana

In una conversazione con uno dei quattro indagati, alludendo alle pratiche curate da Visco, l'imprenditore 67enne chiama in causa il Comune di Foggia, per il quale l'intercessione del dirigente di Invitalia relativa a una gara d'appalto, non avrebbe sortito gli effetti sperati: "...quelli del Comune non li hai presi" afferma, "si vede che su questi è andato più sereno...".

Secondo il Gip, Gabriele Visco si sarebbe attivato nell'interesse di Favellato in merito a non specificate pratiche riconducibili al Comune di Foggia. Il dirigente e Pierluigi Fioretti - uno dei quattro indagati - avrebbero atteso nuovi riscontri da parte dell'imprenditore molisano, 'con ciò riferendosi ad ulteriori dazioni illecite ovvero all'indicazione di nuove gare da attenzionare'.

"...digli de portà qualcosa sia questa che l'altra volta, poi dove, come, quando o meno vediamo".

L'interessamento di Favellato per Affatato

Un capitolo dell'ordinanza il Gip lo riserva alla presunta procedura di assunzione del figlio del dirigente comunale Affatato presso Invitalia. Assunzione che sarebbe stata caldeggiata da Favellato, le cui imprese hanno interessi e appalti anche a Foggia. Di li a poco, stando a quanto trapela dalle intercettazioni, Invitalia avrebbe dovuto assumere personale esperto in materia di procedimenti ambientali a tempo determinato.

Una persona, su richiesta di Gabriele Visco, avrebbe modificato il curriculum del candidato foggiano inserendo le caratteristiche indispensabili per la partecipazione alla procedura di selezione.

Per questa vicenda, secondo il Giudice per le Indagini Preliminari, il dirigente di Invitalia avrebbe reclamato un compenso da Claudio Favellato, chiamato 'pasta', lamentandosi, con il suo intermediario, della figura che l'imprenditore molisano gli avrebbe fatto fare con i "ragazzi" relativamente la bando di gara: "...però ora la cosa del figlio gli vale molto di più di prima"..."ci chiedi di assumerlo, lo facciamo...". Assunzione che, va tuttavia, non si concretizzerà.