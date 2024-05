Tentano di rubare un'auto, ma arrivano i carabinieri: uno dei ladri si era nascosto tra i sedili

Tentano di rubare un'auto, ma vengono scoperti: uno scappa, l'altro si nasconde tra i sedili e viene arrestato. E' successo a Fasano, dove i militari hanno arrestato un 30enne di Cerignola, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Il fatto è successo la scorsa notte: nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari sono intervenuti in una zona del centro abitato dove hanno notato la presenza di un uomo, posizionato vicino alla portiera di una Volkswagen Tiguan parcheggiata in strada che stava per essere asportata.

Alla vista della pattuglia, il soggetto è fuggito mentre il suo complice, nel tentativo di evitare il controllo, si era nascosto tra i sedili. Ed è lì che i carabinieri lo hanno trovato.

L'intervento dei militari ha quindi consentito non solo di sventare il furto del veicolo, ma anche di recuperare una centralina decodificata per autovetture, verosimilmente da utilizzare per avviare il veicolo da asportare e abbandonata sul posto dai correi per il pronto intervento dei militari. Sono tuttora in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei complici.