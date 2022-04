Furto di auto in trasferta, 40enne di Cerignola arrestato dopo rocambolesco inseguimento sulla Statale 16

Furto di auto in trasferta, 40enne di Cerignola sorpreso dai carabinieri e arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento lungo al Statale 16. E’, in breve, quanto accaduto a Termoli, dove la presenza del 40enne, titolare di numerosi precedenti penali e di polizia, era stata da una telefonata alla centrale operativa dell’Arma. Lo stesso dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Le immediate ricerche hanno portato i militari ad intercettare poco dopo il mezzo in fuga che, a velocità sostenuta, percorreva la Statale 16, in direzione sud. Ne è scaturito un breve inseguimento, terminato quando il conducente del mezzo, resosi conto dell’impossibilità di riuscire a dileguarsi con l’autovettura asportata, ha abbandonato il mezzo a bordo della carreggiata per tentare un’improbabile fuga a piedi, venendo però rincorso e bloccato dai militari.

Nel corso della successiva perquisizione veicolare e personale, sono stati recuperati una centralina per autoveicoli modificata (utilizzata in sostituzione di quella originale del mezzo asportato) ed un cacciavite alterato (usato per forzare la portiera lato guida e successivamente avviare il veicolo), entrambi sottoposti a sequestro penale.

L’autovettura recuperata, al termine dei rilievi e degli accertamenti del caso, è stata restituita al legittimo proprietario. Il 40enne, invece, è stato arrestato e tradotto presso la sua abitazione, a disposizione della Procura di Larino. Nel corso della successiva udienza, l’arresto è stato convalidato e a carico dell’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.