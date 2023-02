Arrestato prima di un assalto a caveau, viola i domiciliari ospitando gente in casa: in carcere 42enne

Arrestato a Brescia poco prima di un assalto ad un caveau, viola gli arresti domiciliari ospitando gente in casa. Finisce, quindi, in carcere un 42enne di Cerignola, ristretto nella propria abitazione con braccialetto elettronico.

L’uomo, a seguito di controllo degli agenti della ‘Volante’ del Commissariato di Cerignola, è stato sorpreso nella sua abitazione in compagnia di persone non conviventi e, pertanto, è stato segnalato all’autorità giudiziaria, che ha disposto l’aggravamento della misura ed il conseguente accompagnamento in carcere. “Si tratta - precisa la polizia in una nota - di una delle persone arrestate a Brescia, mentre si accingevano a compiere un assalto ad un caveau”.