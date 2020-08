Strappa catenina d'oro al collo di una passante e si precipita in un 'compro oro': arrestato 28enne

Strappa la catenina in oro dal collo di una passante e si precipita in un ‘compro oro’, dove però viene bloccato e arrestato dalla polizia. E’ accaduto a Cerignola, dove lo scorso sabato mattina, intorno alle 11.40, una donna è stata scippata da un giovane, mentre passeggiava lungo via Toscanelli.

Immediato l’allarme lanciato dalla vittima alla polizia, alla quale ha fornito anche una dettagliata descrizione delle fattezze e dell’abbigliamento dello scippatore. Considerata la conoscenza del territorio, gli agenti hanno subito raggiunto il più vicino esercizio di acquisto/rivendita di oggetti d’oro e argento, e lì hanno sorpreso un giovane, di 28 anni, con l’abbigliamento descritto dalla vittima, intento a concludere la vendita della catenina d’oro appena rubata.

Inutile il tentativo di fuga ingaggiato dal giovane: è stato bloccato e arrestato dagli agenti intervenuti. Il 28enne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.