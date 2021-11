Si intrufola a casa dell’ex, mette tutto a soqquadro e minaccia di morte lei e il figlio: arrestato

Accade a Cerignola, dove un 50enne del posto - già destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti - è stato arrestato dalla polizia. Risponderà sia per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare che per maltrattamenti in famiglia