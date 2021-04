Altolà! Carabinieri beccano ladri d'auto e scatta l'inseguimento: uno viene acciuffato, scappano i due complici

Puntano un’auto in strada e decidono di rubarla, ma mentre sono all’opera arrivano i carabinieri, che al termine di un inseguimento arrestano uno dei tre ladri in flagranza per furto aggravato. Si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine.

E’ successo a Cerignola, in via Caio Gracco, dove i militari dell'arma hanno notato tre soggetti con il volto travisato intenti ad armeggiare vicino ad una Ford Fiesta, di cui uno accovacciato sotto il cofano motore. Alla vista degli uomini del 112 i tre si sono dati alla fuga a piedi.

Dopo un inseguimento, protrattosi per circa un chilometro, i carabinieri hanno bloccato uno dei tre fuggitivi. Nelle vicinanze del veicolo che i malviventi stavano cercando di sottrarre sono stati recuperati due borsoni con all’interno vari arnesi atti allo scasso nonché una batteria auto, una cassa amplificata per auto, un computer di bordo, un navigatore per auto, due giubbotti catarifrangenti e due fari allo xeno.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Parte di esso, da immediati accertamenti, è risultato asportato poco prima da una autovettura parcheggiata nella vicina via Sant’Antonio.

Il 32enne è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dell’arrestato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il 32enne è stato anche sanzionato per inosservanza delle disposizioni volte a contenere la diffusione del Covid-19.