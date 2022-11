Ruba una macchina, ma viene intercettato lungo la fuga dai carabinieri: arrestato 42enne

Ruba una macchina, ma viene intercettato lungo la fuga dai carabinieri. E’ accaduto a Trani, dove i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 42enne di Cerignola in trasferta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a bordo di una Fiat 500 asportata poco prima in via Bovio.

Alla vista dei militari, il 42enne ha abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dagli operatori. Durante il breve percorso. Lo stesso ha tentato anche di disfarsi di alcuni 'arnesi da lavoro', utilizzati per commettere il furto. A seguito dell’espletamento degli atti del caso, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato presso la casa circondariale di Trani, a disposizione dell’autorità giudiziaria: risponderà dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli e materiali atti allo scasso.